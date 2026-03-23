Sağanak yağış eski taş binayı yıktı: Facianın eşiğinden dönüldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki eski bir taş yapının çökmesine neden oldu.
Batman'ın Gercüş ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde aşırı yağışlara dayanamayan eski bir taş yapı büyük bir gürültüyle çöktü.
Bölgede günlerdir etkisini sürdüren sağanak nedeniyle temeli ve duvarları zayıflayan binanın yıkılması sonucu sokak, dev kaya parçaları ve toprak yığınlarıyla kapandı. Yol hem araç trafiğine hem de yaya geçişine tamamen kapanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
AŞIRI YAĞIŞLAR TEMELİ VE DUVARLARI ZAYIFLATTI
Gercüş ilçesinde bir süredir devam eden sağanak, bölgedeki eski yapılar üzerinde yıkıcı etki gösterdi. Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan taş yapı, aşırı yağışların etkisiyle daha fazla dayanamadı. Temeli ve duvarları zayıflayan bina, üzerindeki yükü taşıyamayarak yerle bir oldu.
Çökmenin ardından sokağa saçılan dev kaya parçaları ve toprak yığını, güzergahı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Çevre binalarda yaşayan vatandaşlar, yapının çöktüğü anlarda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ve kısa süreli panik yaşadıklarını dile getirdi.
Taş binanın yerle bir olduğu olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Öte yandan, yıkılan evin sahibinin bir süre önce akrabalarını ziyaret etmek amacıyla İstanbul'a gittiği öğrenildi. Ev sahibinin olay esnasında binada bulunmaması ve sokağın o an boş olması, yaşanabilecek acı bir tablonun önüne geçti.