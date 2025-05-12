Sağanak yağış etkili olmaya devam edecek: Birçok ilde fırtına bekleniyor!
13 Mayıs 2025 Salı günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarılara göre, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülmektedir.
🌧️ Sağanak Yağış Beklenen İller
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 13 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren aşağıdaki illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir:
Kayseri
Sivas
Yozgat (güney ve doğu kesimleri)
Tokat
Gümüşhane
Tunceli
Erzincan
Ordu (iç kesimleri)
Giresun (iç kesimleri)
Trabzon (iç kesimleri)
Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
📍 Bölgesel Değerlendirme
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi: Bu bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.
İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır.
Marmara Bölgesi: Bölgenin batısında daha açık bir hava beklenirken, güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilmektedir.
🌤️ İzmir ve Çevresi
İzmir'de 13 Mayıs Salı günü bol güneş ışığı beklenmektedir. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 27°C, en düşük 12°C civarında olacaktır.
⚠️ Uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını önermektedir.