Sağanak yağış etkili olmaya devam edecek: Birçok ilde fırtına bekleniyor!

📍 Bölgesel Değerlendirme

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi: Bu bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır.

Marmara Bölgesi: Bölgenin batısında daha açık bir hava beklenirken, güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilmektedir.



