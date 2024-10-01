Sağanak yağış felaketi: Yolu su altında!

Bartın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karasu Deresi taştı, İnkumu tatil beldesine giden kara yolu su altında kaldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sağanak yağış felaketi: Yolu su altında!
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 Kent genelinde devam eden şiddetli yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Boğaz mevkisindeki Karasu Deresi'nin taşması sonucu yaklaşık 100 metrelik yol tamamen sulara gömüldü.

Birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, yüksek tonajlı araçlar büyük zorlukla geçebildi. Yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, bölgeyi trafiğe yeniden kazandırmak için seferber oldu. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

yol kapandı dere taştı
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