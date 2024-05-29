Sağanak yağış hayatı felç etti

Meteorolojinin uyarıları günlerdir sürüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle sokaklar dereye döndü. Yüzevler Mahallesi'nde kameralara yansıyan görüntüler akıntının şiddetini göz önüne serdi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Ziya Paşa Bulvarında yollar göl oldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ev ve iş yerlerinin zemin katlarına dolan sel sularını tahliye etmeye çalıştı.



Yaşananları anlatan vatandaşlardan Ali Erdal, “Bugün inanılmaz bir yağış meydana geldi. Caddeler, her taraf sel oldu. Ben arabamla gelirken özellikle Yüzevler Mahallesi'nde suların sel gibi kapladığını gördüm” dedi.