Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış Amasya’da etkili oldu. Sokaklar dereye, yollar ise göle döndü.

Sağanak yağış hayatı felç etti
Editör: Yağmur Biçen

Meteorolojinin  uyarıları günlerdir sürüyor. 

Şiddetli yağış nedeniyle sokaklar dereye döndü. Yüzevler Mahallesi'nde kameralara yansıyan görüntüler akıntının şiddetini göz önüne serdi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Ziya Paşa Bulvarında yollar göl oldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ev ve iş yerlerinin zemin katlarına dolan sel sularını tahliye etmeye çalıştı.


Yaşananları anlatan vatandaşlardan Ali Erdal, “Bugün inanılmaz bir yağış meydana geldi. Caddeler, her taraf sel oldu. Ben arabamla gelirken özellikle Yüzevler Mahallesi'nde suların sel gibi kapladığını gördüm” dedi.

O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumuO illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumuHava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sağanak yağış # sel felaketi
Çok Okunanlar
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Sağanak yağış hayatı felç etti
Sağanak yağış hayatı felç etti
Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli'den ABD'ye Şok Teklif!!! | ULUSAL HABER Devlet Bahçeli'den ABD'ye Şok Teklif!!! | ULUSAL HABER Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: "Yunan General hedef şaşırtmaya çalışıyor" Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: "Yunan General hedef şaşırtmaya çalışıyor"