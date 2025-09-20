Sağanak yağış hayatı felç etti! Ayder yolu kapandı, köprü yıkıldı

Rize’de gece boyu etkili olan sağanak yağış Ayder Yaylası yolunun kapanmasına, çok sayıda dere taşkınına ve köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ardeşen’de bir köprü yıkıldı.

Doğu Karadeniz bölgesini iki gündür etkisi altına alan yağışlar Rize’de hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nın yolu, Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü, dere sularına dayanamayarak yıkıldı ve ulaşıma kapandı.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Ayder yolu kapandı, köprü yıkıldı - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sağanak yağış
