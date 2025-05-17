Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı: Trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Özellikle Avrupa Yakası’nda Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde yağışın şiddeti arttı.

İstiklal Caddesi’nde aniden bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Galata Köprüsü’nde ise yağışa rağmen balık tutanların olduğu gözlemlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62’YE ULAŞTI

Yağmurun etkisiyle İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik durma noktasına gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerledi. Sürücüler yağış nedeniyle kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

Yağışın yanı sıra bazı bölgelerde sis de etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde ve İstanbul’un bazı yüksek kesimlerinde görüş mesafesi oldukça düştü.

İBB Cep Trafik Uygulaması’na göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 62’ye kadar çıktı. Uzmanlar, yağışın aralıklarla devam etmesinin trafik yoğunluğunu artırabileceğini belirtiyor.

BAHÇELİEVLER'DE BODRUM KATINI SU BASTI

Şiddetli yağış, su baskınlarına da yol açtı. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemeler yaptı ve apartman çevresinde onarım çalışması başlattı.

Dairenin sahibi Mehmet Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası apartmanın istinat duvarının zarar gördüğünü belirtti. Belediye ekiplerinin çalışmasının bazı sebeplerle yarım kaldığını dile getiren Elmas, "Bugünkü yağışla birlikte zarar gören duvardan sızan su evi bastı." dedi.