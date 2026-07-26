Sağanak yağış ve fırtına alarmı! İşte 26 Temmuz pazar il il güncel hava durumu

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu



