Sağanak yağış ve fırtına alarmı! İşte 26 Temmuz pazar il il güncel hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU
Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanaktan etkilenecek bölgeler için uyarı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; yağışların Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 25°C - Parçalı bulutlu
Denizli: 31°C - Parçalı bulutlu
İzmir: 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 32°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Kahramanmaraş'ın doğusu hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 37°C - Parçalı bulutlu
Burdur: 29°C - Parçalı bulutlu
Hatay: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 25°C - Parçalı bulutlu
Nevşehir: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rize: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Trabzon: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleri ile akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 30°C - Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 33°C - Parçalı bulutlu
Van: 28°C - Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 35°C - Parçalı ve az bulutlu