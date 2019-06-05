Sağanak, bayramdı tatildi dinlemedi, yaşamı olumsuz etkiledi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar'da sağanak yağış ulaşımı aksattı. Kastamonu'nun Abana ilçesinde 12 saat boyunca dolu yağdı.

Haziran yağmurları bayramdı, tatildi dinlemedi. Ulaşımı aksattı. Yurttaşlara zor anlar yaşattı.Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili oldu. D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında ulaşımı aksattı.Dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu iki bölgede de ulaşım durdu.Çamurlu sel suyunda 6 araç mahsur kaldı. Arızalanan araçlar, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Altyapı hattının tıkanması sonucu ilçe merkezi ve caddelerde su birikintileri oluştu.Sürücüler, araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı. Bazı sürücüler ise araçlarının üzerini battaniye ve karton parçalarıyla örttü. Dolunun etkilerinden korudu.Esnaflar, yoldan kaldırımlara taşan yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Belediye ekipleri, su birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.