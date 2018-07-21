Yalova'da sağlık skandalı yaşandı. Operatör Doktor Ö.A., hastasının sol ayağındaki kırık parmağı yerine, sağlam olan başparmağını ameliyat etti. Doktor, açığa alındı.

Kırık parak yerine, sağlam olanı ameliyat eden doktor açığa alındı.



İstanbul’da yaşayan 27 yaşındaki Büşra Nergiz, Yalova'daki ailesini ziyaret etti. Nergiz, sol ayağında ağrı hissetti. Ardından Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti.



Operatör Doktor Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in ağrı hissettiği parmağında kırık tespit edildi. Ameliyata alındı.



Hastanın kırık parmağı yerine, sağlam olan başparmağı ameliyat edildi ve 5 platin takıldı.



Mağdur olan genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Müdürlük, Operatör Doktor Ö.A.'nın açığa alındığını duyurdu.



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