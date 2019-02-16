Yolcuları arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı Ankara-Ağrı seferini yapan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra zorunlu olarak Erzurum'a iniş yaptı. Bakan Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti. Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'ya giderken uçakta rahatsızlanan yolcuya yardım etti. Koca, baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun başından durumu düzelene kadar ayrılmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da içinde bulunduğu Ankara-Ağrı seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra Erzurum'a indi.



AnadoluJet'in Ankara-Ağrı seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, aralarında çeşitli programlara katılmak üzere kente giden Bakan Koca'nın da olduğu yolcularıyla saat 08.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.



Uçak, etkili sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve elverişsiz hava koşulları sonucu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı pas geçmek zorunda kaldı.



Yaklaşık 1,5 saat havada kalan yolcu uçağı, zorunlu olarak Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.



Fahrettin Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti.



SAĞLIK BAKANI KOCA UÇAKTA YOLCUYA MÜDAHALE ETTİ



Koca, çeşitli temasları nedeniyle Ağrı'ya gitmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca'nın bindiği Ağrı uçağındaki yolculardan Mehmet Emin Çedrez, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım istedi.



Bunun üzerine uçakta anons yapılarak, yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu.



Anons üzerine Bakan Koca, yanına gelerek Çedrez'i muayene etti.



Koca, Çedrez'e baş ağrısı, mide bulantısı, migren ve sinüzit gibi rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığını sordu.



Çedrez'in nabzının iyi olduğunu tespit eden Koca, rahatsızlığın basınçtan kaynaklandığı belirtti.



Yolcunun yanından durumu tamamen düzelene kadar ayrılmayan Koca, Çedrez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.



Öte yandan, sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'na inemeyerek pisti pas geçen uçak, 1,5 saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı. Rahatsızlanan Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.