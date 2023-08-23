Sağlık Bakanı Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini açıkladı
Çanakkale'de devam eden yangına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.
Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.
Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı