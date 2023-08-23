Sağlık Bakanı Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini açıkladı

Çanakkale'de devam eden yangına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini açıkladı
Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

- Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale yangın # çanakkale yangını son durum # son dakika çanakkale yangın haberi
Çok Okunanlar
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi!
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi!
SON DAKİKA:Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem
SON DAKİKA:Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem
Öne Çıkanlar "Erdoğan ve Tatar Pile Meselesinde BM'ye Karşı Dik Durdu!" "Erdoğan ve Tatar Pile Meselesinde BM'ye Karşı Dik Durdu!" Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu