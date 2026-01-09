Sağlık Bakanı Memişoğlu Balıkesir'de konuştu: 'Sağlık hizmeti için Türkiye'ye geliyorlar'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Balıkesir'de, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımlarının son durumunu değerlendirerek vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak yeni adımları paylaştı. Bakan Memişoğlu'na programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan eşlik etti.

YARIM KALAN İNŞAAT İÇİN 2026 TARİHİ

Kent genelinde devam eden sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, Sındırgı ilçesindeki hastane inşaatında yaşanan sürecin aşıldığını belirtti. Memişoğlu, "Sındırgı ilçesinde devlet hastanesi inşaatımız vardı. Maalesef inşaat sürecinde müteahhitlerin bırakmasıyla sorunlar yaşamıştık ama bu problemleri çözdük. Yeni ihalemizi yaptık, yer teslimini de yaptık. Allah nasip ederse 2026'nın ortasında milletimizin hizmetine bu hastaneyi sokacağız." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu ayrıca, Balıkesir merkezdeki devlet hastanesi inşaatının yanı sıra Edremit'te 300 yataklı, Kepsut'ta ise mevcut hastane inşaatlarının hızla devam ettiğini aktardı.

Bakan Memişoğlu, Bandırma ilçesi için planlanan yeni yatırımın detaylarını da paylaştı. Proje ihalesine kısa sürede çıkılacağını belirten Memişoğlu şunları söyledi: "Bandırmalı hemşehrilerimize bir müjdemiz de var. Bandırma'da 300-350 yataklı, kapasitesi artırılabilecek bir hastanenin proje ihalesine en kısa zamanda çıkıyoruz. İnşallah 2026'da onun projesini bitirip inşaatına da önümüzdeki sene başlayacağız. Bandırma'da hem üniversitemiz hem üniversite hastanemiz var. Oradaki vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak için projeyi hazırlayacağız."

"165 ÜLKEDEN İNSANLAR SAĞLIK HİZMETİ İÇİN GELİYOR"

Türkiye'nin sağlık altyapısında katettiği mesafeye vurgu yapan Memişoğlu, sağlık turizmindeki güncel durumu şu sözlerle özetledi: "Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol katetti. Bugün dünyanın 165 ülkesindeki insanlar, sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor."

VATANDAŞLARA 'SİGARAYI BIRAKIN' ÇAĞRISI

Bakanlığın öncelikli hedefinin hastalıkları önlemek olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde tütün ürünleriyle mücadelenin önemine değindi. Toplumun yaklaşık üçte birinin sigara kullandığına dikkat çeken Bakan, şu uyarılarda bulundu: "En büyük hedeflerimizden bir tanesi, toplumumuzun sağlıklı kalması, hastalanmaması. Onun için 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Onun için vatandaşlarımıza hastalanmadan bedenlerine bakmalarını ve sağlıklı kalmak için kötü alışkanlıklardan, sigara, tütün gibi maalesef insanımıza zarar veren bu alışkanlıklardan uzak durmasını ve başlamış olanların da bırakması için her türlü yardıma hazır olduğumuzu bir daha ifade etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 3'te 1'i sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz. Sağlık Bakanı olarak özellikle topluma bunun beraber bırakılabileceğini, sağlığımıza zarar veren bu alışkanlıklarından uzak durulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İlacıyla, önerisiyle, hekimiyle, sigara bırakma polikliniklerimizle insanlarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın da niyetinin ve bırakma isteğinin olduğunu bildiğim için söylüyorum, lütfen sağlık tesislerimizi, 171 sigara bırakma polikliniğimizin çağrı merkezini arasınlar."

ÜCRETSİZ HİZMETLER İÇİN MHRS HATIRLATMASI

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde verilen ücretsiz hizmetlerin kapsamına değinen Memişoğlu, vatandaşları bu merkezleri aktif kullanmaya davet etti. Randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabileceğini hatırlatan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlarımızın hastalanmamak için hastalıkla ilgili önlemleri almak için kilosunu, diyetini veya egzersizini sağlamak için sağlıklı hayat merkezlerine gitmelerini, oradan danışmanlık hizmetlerini almasını istiyoruz. Çocuğunuz eğer okulda başarısızsa veya yaramazlık yapıyorsa çocuk gelişimcisinden aile terapistine, gebe okuluna kadar her türlü hizmeti verebilen alanları olan sağlıklı hayat merkezlerimize özellikle toplumun gitmesini ve oradan hizmet almalarını, sağlıklı kalmalarını sağlamalarını istiyoruz."

Açıklamaların ardından AK Parti İl Başkanlığı'na yürüyerek geçen Bakan Memişoğlu, yol üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Memişoğlu, burada bir vatandaştan sigarayı bırakması için söz aldı.