Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ açıklaması

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi ise yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, 22 yaralının durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" dedi.

TUSAŞ’a yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı terörist Ali Örek’in geçmişte yaptığı bazı paylaşımlar:

Bir paylaşım daha yapan Bakan Yerlikaya, TUSAŞ teröristlerinden kadın saldırganında kimliğinin de belli olduğunu duyurdu. Yerlikaya paylaşımda, "TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Terörist Mine Sevjin Alçiçek'in 2015 yılında HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı. Alçiçek'in X hesabında HDP, Öcalan ve PKK propagandası yaptığı görüldü.