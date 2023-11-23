Sağlık Çalışanları Gazze'deki Soykırıma Tepki Gösterdi

Gazze'deki soykırıma bir tepki de sağlıkçılardan geldi.



Binlerce doktor, diş hekimi ve eczacı Gazze'de yaşanan soykırıma dur demek için buluştu.



Sağlıkçıların yer aldığı dernekler "Gazze'de insanlık ölüyor, soykırımı durdur" sloganıyla çağrıda bulundu.



Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek, sağlık camiası olarak Gazze için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ağırman da Gazze için hayata geçirecekleri 3 projenin ayrıntısını anlattı.



