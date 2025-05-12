Sağlık emekçileri bakanlık önünde ses yükseltti: “Tek kalemde ödeme, güvenceli iş”

Memurlar, yaklaşan toplu sözleşme sürecinde yalnızca ekonomik haklarını değil, aynı zamanda ağırlaşan çalışma koşullarının da iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemde konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler en düşüğü yoksulluk sınırının üzerinde olmak üzere, emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir” dedi.

Uğur ayrıca, sağlık çalışanlarının giderek artan iş yüküne ve azalan alım gücüne dikkat çekerek şu talepleri sıraladı:

Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık olarak yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır.

Personel eksiklikleri giderilmeli, yeterli istihdam acilen sağlanmalıdır.

Gelir vergisi oranları yüzde 15'te sabitlenmeli; sözleşmeli istihdam modelleri kaldırılarak kadrolu, güvenceli istihdam esas alınmalıdır.

Sözleşmeli yöneticilik sistemine son verilmeli, tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat esasına göre atanmalıdır.

meslek onuruna sahip çıkıldı

Sendika, hemşirelik mesleğinin itibarsızlaştırıldığına dikkat çekerek, bakanlığın politikalarının mesleği yok saydığını ifade etti. Eylem sırasında sembolik bir şekilde “hemşirelik mesleği ve onurunun gömüldüğü” bir canlandırma da yapıldı.