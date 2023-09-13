Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritası oluşturulacak

Düzce Sağlık Müdürlüğü projelerine bir yenesini daha ekledi. Müdürlük tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 2023 yılı için uygulanan teknik destek programı Temmuz-Ağustos dönemi dahilinde ‘Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritasının oluşturulması’ başlıklı faaliyet önerisi destek almaya hak kazandı.

Proje vasıtasıyla Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde enerji verimliliği yol haritası oluşturarak, kalite ve performansı düşürmeden enerji maliyetlerinin azaltılması, risklerin yönetilmesi ve tasarrufun sağlanarak enerjinin verimli kullanılması hedeflenmekte.