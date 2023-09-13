Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritası oluşturulacak

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritasının oluşturulması projesi MARKA’dan destek almaya hak kazandı.

Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritası oluşturulacak
Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritası oluşturulacak
Editör: Süleyman Daban
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Düzce Sağlık Müdürlüğü projelerine bir yenesini daha ekledi. Müdürlük tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 2023 yılı için uygulanan teknik destek programı Temmuz-Ağustos dönemi dahilinde ‘Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritasının oluşturulması’ başlıklı faaliyet önerisi destek almaya hak kazandı.
Proje vasıtasıyla Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde enerji verimliliği yol haritası oluşturarak, kalite ve performansı düşürmeden enerji maliyetlerinin azaltılması, risklerin yönetilmesi ve tasarrufun sağlanarak enerjinin verimli kullanılması hedeflenmekte.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Sağlık işletmelerinin enerji verimliliği yol haritası # düzce
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