Sahibinden kaçan kurbanlık boğa, bir kuaför dükkanının camını kırarak içeri daldı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda paniğe neden olduktan sonra bir kuaför salonunun camını kırarak içeri girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahibinden kaçan kurbanlık boğa, bir kuaför dükkanının camını kırarak içeri daldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Tertip Sokak’ta meydana geldi.

Sahibinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda hızla koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen boğa, yol üzerindeki bir kuaför salonuna yöneldi.

CAMI KIRIP İÇERİ DALDI

Hızını alamayan kurbanlık boğa, kuaför salonunun dev camını kırarak içeri girdi. Camların tuzla buz olduğu sırada içeride bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Tıraş olan müşteriler ile iş yeri çalışanlarının can havliyle dışarı kaçmaya çalıştığı öğrenildi. İçeride bir süre dolaşan boğa, iş yerinde maddi hasara neden oldu.

Bir süre sonra kontrol altına alınan kurbanlık boğa ekipler tarafından yakalandı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

PANİK ANI KAMERADA

Kurbanlık boğanın kuaför salonuna daldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, koşarak gelen boğanın hızla camı kırıp içeri girdiği, dükkandaki vatandaşların ise panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Define için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldıDefine için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldıDünya
Kılıçdaroğlu'ndan “arınma" hamlesi: O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdıKılıçdaroğlu'ndan “arınma" hamlesi: O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kurbanlık boğa İstanbul Sultanbeyli
Günün Manşetleri
O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor
Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti
Bakan Gürlek’ten Fenerbahçe açıklaması
Özgür Özel'in Grup Başkanlığı geçersiz mi sayılacak?
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı
Ateşkes ihlal edildi, cevapsız bırakmayacağız
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti
Meteoroloji 9 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! İşte o şehirler Meteoroloji 9 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! İşte o şehirler
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
Avrupa'da peş peşe kalp krizleri! Bin yılda bir görülüyor... Korkutan tablo Türkiye'ye de geliyor Avrupa'da peş peşe kalp krizleri! Bin yılda bir görülüyor... Korkutan tablo Türkiye'ye de geliyor