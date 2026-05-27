Sahibinden kaçan kurbanlık boğa, bir kuaför dükkanının camını kırarak içeri daldı

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Tertip Sokak’ta meydana geldi.

Sahibinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda hızla koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen boğa, yol üzerindeki bir kuaför salonuna yöneldi.

CAMI KIRIP İÇERİ DALDI

Hızını alamayan kurbanlık boğa, kuaför salonunun dev camını kırarak içeri girdi. Camların tuzla buz olduğu sırada içeride bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Tıraş olan müşteriler ile iş yeri çalışanlarının can havliyle dışarı kaçmaya çalıştığı öğrenildi. İçeride bir süre dolaşan boğa, iş yerinde maddi hasara neden oldu.

Bir süre sonra kontrol altına alınan kurbanlık boğa ekipler tarafından yakalandı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

PANİK ANI KAMERADA

Kurbanlık boğanın kuaför salonuna daldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, koşarak gelen boğanın hızla camı kırıp içeri girdiği, dükkandaki vatandaşların ise panikle kaçıştığı anlar yer aldı.