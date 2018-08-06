Isparta'da besiciler, kurbanlıkları hem hayvan pazarında hem de fotoğraflarını paylaşarak, internet üzerinden satışa çıkarıyor.

Isparta'da, Kurban Bayramı'nda kesilmesi için hayvan yetiştiren besiciler, küçükbaş ve büyükbaşları satışa çıkardı. Besiciler, hayvan pazarının yanı sıra küçükbaş ile büyükbaşların fotoğraflarını paylaşarak, internet üzerinden de satış yapıyor. Küçükbaşlar 800 ile 1200 TL arasında, büyükbaşlar ise 8- 15 bin TL'den satışa sunuluyor.



