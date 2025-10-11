Sahil Güvenlik alarma geçti! Gelibolu’da tekne faciası: 2 ölü, 1 kişi kayıp!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana gelen olayda, içinde üç kişinin bulunduğu bir tekne henüz belirlenemeyen bir sebeple battı. Olayın ardından denizden kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran bir kişi, yüzerek karaya çıktı. Karaya ulaşan kişi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, kıyıya vurmuş halde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, teknede bulunan bir kişinin ise hâlâ kayıp olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için denizden ve havadan arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.