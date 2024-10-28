Sahilde bulunan ceset, 16 yaşındaki Damla Nur'a ait çıktı

Giresun'un Görele ilçesi sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Sahilde vurulan ceset, ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı ve yapılan incelemelerde cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğu tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahilde bulunan ceset, 16 yaşındaki Damla Nur'a ait çıktı
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Giresun'un Görele ilçesi sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Sahilde vurulan ceset, ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı ve yapılan incelemelerde cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğu tespit edildi.

Olayın yerinde ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş soruşturma soruşturması başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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