Şahin ve doğan avlayanlara para cezası yağdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şahin ve doğan avlarken yakalanan kişiye 11 bin 890 lira idari para cezası uygulandı.

Şahin ve doğan avlayanlara para cezası yağdı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şahin ve doğan avlarken yakalanan kişiye 11 bin 890 lira idari para cezası uygulandı.
Editör: Süleyman Daban
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince 20 Ağustos'ta Cihangir köyü Sütey Yaylası'nda gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında tuzak kurarak şahin ve doğan avlayan kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak avlanmada kullanılan malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan kişiye de Av Koruma Şefliğince 11 bin 890 lira idari para cezası verildi.

Ankara kaçakçılık operasyonlarında zanlılar yakalandıAnkara kaçakçılık operasyonlarında zanlılar yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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