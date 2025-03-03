Sahte alkol can almaya devam ediyor: 81 kişi hayatını kaybetti

Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmalarda 36 kişi tutuklanırken, 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte alkol can almaya devam ediyor: 81 kişi hayatını kaybetti
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Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmalarda 36 kişi tutuklanırken, 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.

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