Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sahte altın satmaya çalıştıkları kişileri gasbettiği öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sahte altın satmaya çalıştıkları kişileri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Şaban U. (50) ve Tarık P. (56), ilçeye bağlı Esenyurt köyüne gelerek burada daha önceden tanıştıkları Engin K. (29), Gökan V. (28), Mehmet B. (40), Soner V. (25) ve Ferhat A'dan (30) altın almak için buluştu.



Şaban U. ve Tarık P, buluştukları kişilerin kendilerine sahte altın satmaya çalıştıklarını anlamaları üzerine köyden uzaklaştı.



Bunun üzerine Engin K, Gökan V, Mehmet B, Soner V. ve Ferhat A, kaçan kişileri kovalamaya başladı.



Bir süre sonra şüpheliler, Şaban U. ve Tarık P'nin kullandığı otomobili durdurarak üzerilerinde bulunan 40 bin liranın yanı sıra cep telefonlarını, banka kartlarını ve diğer değerli eşyalarını gasbetti.



Şaban U. ve Tarık P'nin durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından şüpheliler, gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin K, Gökan V, Soner V. ve Ferhat A. tutuklanırken, Mehmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

