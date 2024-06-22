Sahte anzer balıyla mücadele başladı



Anzer balı Rize’nin önemli bir markası.. Sahtesi üretiliyor ve satılıyor. Hem üretici hem tüketici mağdur ediliyor. Üreticiler Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçemizi vererek süreci başlattık, şimdi onlar araştırmaya başladı, biz tespit ettiğimiz isimleri de dilekçemize ekledik. Tamamlandığında bu kişiler mahkeme önüne çıkacak.

Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe kilosu 7500 liradan satılan sahte balla hem üreticinin hem de tüketicinin mağduriyetine vurgu yaptı

İzmir, Ankara, İstanbul’da onlarca kişi tespit edildi üzüldüğümüz yerler var ki 7500 liraya satılan sahte bal üreticiyi tüketiciyi mağdur ediyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek de Anzer balının ayırt edici özelliği hakkında bilgi verdi.



