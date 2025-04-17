Sahte belgeyle ülkeye araç sokmak istediler: Milyonlarca liralık araçlara el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye lüks araç sokmaya çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gümrük mevzuatına aykırı olarak yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konuldu.

Gümrük ekiplerinin yaptığı incelemelerde, bazı kişilerin yurt dışından emekli olmuş gibi gösterildiği ve bu sahte belgelerle yabancı plakalı araçları Türkiye’ye getirmeye çalıştıkları belirlendi. Ancak belgelerin sahte olduğu ve yurt dışında sürekli ikamet etme şartını taşımadıkları tespit edildi.

Bu durumun, Türkiye gümrük mevzuatına aykırı olduğu ve araçların en fazla iki yıl kullanılabilmesi için geçerli ikamet ve emeklilik şartlarının sağlanması gerektiği belirtildi.

BELGELER BULGARİSTAN MAKAMLARINDANMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Usulsüzlükte en dikkat çeken detay ise, söz konusu sahte emeklilik belgelerinin Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilmesiydi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, belgelerin doğruluğunu araştırmak amacıyla Bulgaristan makamlarıyla iletişime geçerek resmi doğrulama süreci başlattı.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda milyonlarca lira değerinde olduğu belirtilen çok sayıda araca el konuldu.

Usulsüz belgeyle araç sokmaya çalışan kişiler hakkında “sahte belge düzenlemek” ve “gümrük mevzuatına muhalefet” suçlamalarıyla Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.