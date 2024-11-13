Sahte doktor VIP araçta güzellik operasyonlarıyla yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde, kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi, VIP aracını mobil güzellik merkezine dönüştürerek yasa dışı sağlık uygulamaları gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte doktor VIP araçta güzellik operasyonlarıyla yakalandı
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Sahte doktor, botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemlerle insan sağlığını riske atan faaliyetlerde bulundu. Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Yapılan incelemede, şahsın evinde ve VIP aracında lisanssız tıbbi cihazlar ve kayıt dışı ilaçlarla faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yetkisiz olarak sağlık uygulamaları gerçekleştiren Raşit G., VIP aracıyla yakalanarak gözaltına alındı.

2,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan kaçak botoks ilaçları, enjektörler ve kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Dolandırıcılık, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından sabıkası bulunan Raşit G., gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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