Sahte içki kabusu! Ölü sayısı 65’e yükseldi

Ankara merkezli 7 ilde sahte içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlarda, son 3 ayda 155 kişi gözaltına alındı, 35'i tutuklandı. Sahte içki kaynaklı ölü sayısı ise 65'e yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte içki kabusu! Ölü sayısı 65’e yükseldi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucunda, Ankara, Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul'da toplam 56 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 155 şüpheli yakalanırken, 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 19 bin 935 şişe sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton etil ve metil alkol ile 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

SAHTE İÇKİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Geçen yılın aralık ayından bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Hastanelerde entübe durumda olan kişi sayısının ise 15 olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 60 olduğu belirtildi.

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