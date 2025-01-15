Sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki satan 63 işletme, ruhsatları iptal edilerek kapatıldı.

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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
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Sahte içki yine ocak söndürdü, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuranlar kurtarılamadı.

İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalarda sahte içki ürettiği belirlenen 2 kişi de yakalandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu. Vali Davut Gül, "Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için genelge çıkarmıştı. Alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirilmişti.

İstanbul’da sahte alkolden 2024 yılında 110 kişi zehirlendi, bunlardan 48’i yaşamını yitirmişti.

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