"Trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Sahte internet sitelerinden trafik sigortası yapma bahanesiyle 5 milyon lirayı aşkın haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Son Güncelleme:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında, sahte internet sitelerinden trafik sigortası yapma bahanesiyle vatandaşları kandıran 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Zanlıların, sigorta şirketlerine benzer isimlerle 50'den fazla sahte internet sitesi kurduğu, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri belirlendi.

Sahte ilanlar sonucu kendilerine ulaşan araç sahiplerini, sigorta yapma bahanesiyle 5 milyon 22 bin lira dolandırdıkları anlaşıldı.

Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 24 zanlıyı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında ülke genelinde bin 288 olaya karıştıkları ortaya çıktı.

# Eskişehir # Eskişehir # trafik sigortası # dolandırıcılık operasyonu

Benzer Videolar

" Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı" " Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı"
Görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı Görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı
Prof. Dr. Naci Görür o tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Naci Görür o tehlikeye dikkat çekti
İhracat yasağının kalkması yüzleri güldürdü İhracat yasağının kalkması yüzleri güldürdü
Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar
İstanbul'da konut kiralarında rekor artış İstanbul'da konut kiralarında rekor artış
Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu
Bölgeye 1.5 milyar euro'luk destek Bölgeye 1.5 milyar euro'luk destek
Dünya Kupası konteynerleri Hatay'da Dünya Kupası konteynerleri Hatay'da
Çadırkentte 1 gün Çadırkentte 1 gün
Ankara'daki gizli karargâhta neler tezgâhlanıyor? Ankara'daki gizli karargâhta neler tezgâhlanıyor?
Betona su kattılar, itiraz eden mühendise saldırdılar Betona su kattılar, itiraz eden mühendise saldırdılar
Çok Okunanlar
1 Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi!
2 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Gaziantep'te deprem
5 AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı!