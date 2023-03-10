"Trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında, sahte internet sitelerinden trafik sigortası yapma bahanesiyle vatandaşları kandıran 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.



Zanlıların, sigorta şirketlerine benzer isimlerle 50'den fazla sahte internet sitesi kurduğu, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri belirlendi.



Sahte ilanlar sonucu kendilerine ulaşan araç sahiplerini, sigorta yapma bahanesiyle 5 milyon 22 bin lira dolandırdıkları anlaşıldı.



Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 24 zanlıyı yakaladı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında ülke genelinde bin 288 olaya karıştıkları ortaya çıktı.