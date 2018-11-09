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"sahte kaza tutanağı" operasyonu

Hasarlı trafik kazalarına karışanlar için gerçeğe aykırı, usulsüz evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

"sahte kaza tutanağı" operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde, hasarlı trafik kazalarına karışanlar için gerçeğe aykırı ve usulsüz evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları öne sürülerek gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KOM ekipleri, bazı zanlıların, sürücü ehliyeti olmadan hasarlı trafik kazasına karışanlara yeni kaza yapılmış gibi, tek taraflı hasarlı kazalara da 2 araç karışmış gibi evrak düzenleyerek kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıklarını ortaya çıkarmıştı. Bursa merkezli 4 ilde 6 Kasım'da düzenlenen operasyonla 22 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #bursa #kaza #sahte kaza tutanağı
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