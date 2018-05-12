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Sahte polis ve gazeteci kimliği ile yakalandı

Adana'da polisin şüphelendiği Hacı Musa K.'nin (25) üzerinden şarjör, polis telsizi, sahte polis ve gazeteci kimlik kartı çıktı.

Sahte polis ve gazeteci kimliği ile yakalandı
Adana'da polisin şüphelendiği Hacı Musa K.'nin (25) üzerinden şarjör, polis telsizi, sahte polis ve gazeteci kimlik kartı çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Seyhan ilçesindeki İnönü Parkı içerisinde şüphelendikleri Hacı Musa K.'yi durdurdu.

Ekipler, Hacı Musa K.'nin üst aramasında şarjör, polis telsizi, polis kimlik kartı ve gazeteci kimliği buldu.

Kimlik kartlarının sahte olduğu tespit edilince, şüpheli gözaltına alındı.

Hacı Musa K. sorguya alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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