Sahte salça operasyonu: 36 ton ürün muhafaza altına alındı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimizdir. Hatay Antakya’da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı kontroller sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak üretim yapıldığı tespit edilmiştir.

Domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiştir. İşletmeyle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor; gıda güvenliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz."

Bakanlık yetkilileri, gıda denetimlerinin sürdüğünü ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.