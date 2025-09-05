Sahte salça operasyonu: 36 ton ürün muhafaza altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde domates posası ve biber salçası görünümünde toplam 36 ton ürünün muhafaza altına alındığını açıkladı. Denetimler kapsamında 6 ton domates posası ise imha edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimizdir. Hatay Antakya’da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı kontroller sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak üretim yapıldığı tespit edilmiştir.

Domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiştir. İşletmeyle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor; gıda güvenliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz."

Bakanlık yetkilileri, gıda denetimlerinin sürdüğünü ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

domates salça imha edildi
