Sahurda tartışma kanlı bitti: 18 yaşındaki genç kız babasını öldürdü

Batman’da sahur vaktinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 18 yaşındaki genç kızın babasını silahla vurduğu olayda 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Batman’da sahur vaktinde meydana gelen olayda bir genç kız babasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, Sağlık Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ramazan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

