Şair ve Yazar Hüseyin Haydar'ın 'Asrın Felaketi' için yazdığı Umutlu Ağıt şiiri...

Şair ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Hüseyin Haydar Kahramanmaraş merkezli depremde felaketi yaşayan insanlar ve Türkiye için bir şiir yazdı.

UMUTLU AĞIT

(Benim Gerçek Ailem

Büyük Türk Milleti’ne...)

Kara haber tez ulaştı, bağrımıza ateş düştü,

Kar yağdı Maraş tutuştu, buzlu esti Urfa yeli.

Öldü dirildi Kahraman, Şanlı millet kenetlendi:

Keşke gülüm ölmeseydi.

Dağlar taşlar dile geldi, betondan doğdu bebek,

Gökte uçan Huma Kuşu yerde umutla buluştu.

Söyledi Mardin manisini kanadını gererek:

Keşke şahin ölmeseydi.

Kesti kara zülfünü Aslı, umudunu kesmedi,

Kerem göründü gözüne, arı çiçeğine kavuştu.

Acılı yüreği Asi’nin Hatay’da şarkıyla coştu:

Keşke bülbül ölmeseydi.

Şu Fırat’ın suyu derindir, yıkıp aşar bentleri,

Görünür vatan evinden dünya güzellikleri.

Vurur millet kayasına Asya bahçesinde güneş:

Keşke aslan ölmeseydi.



Benim büyük ailemdir, velim ile delim odur,

Güle çıkıp ölmeyen gülden düşüp ölmedi.

Anadolu tükenmez, yurt silahı yiğit doludur:

Keşke gafil bilseydi.



