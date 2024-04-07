Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Beraber araçla şehir turu atarken şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Olay saat  Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde yaşandı.

Sürücü Süleyman D.(20) 16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti. Bursa'dan İnegöl'e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)'ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. İle Emircan Ş. Araçtan inerek kavga etmeye başladılar. O sırada Süleyman D. Elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı.

Saldırgan Süleyman D. aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç, ameliyata alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Süleyman D.'nin ifadesinde, "Arkadaşımla tartıştık. Tartışmada kavga ettik. Bende kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayramda bankalar açık olacak mı?Bayramda bankalar açık olacak mı?Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bursa # bıçakla yaralama
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!
Şaka yapan arkadaşını bıçakladı!
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Öne Çıkanlar Zeydan'ın tehdit ettiği şehidin babası isyan etti: "Teröriste mazbata verdiler" | Ulusal Haber Zeydan'ın tehdit ettiği şehidin babası isyan etti: "Teröriste mazbata verdiler" | Ulusal Haber Akşener: "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık" Akşener: "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık"