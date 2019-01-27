Gaziantep'te yapılan denetimlerde, limitlerin üzerinde, 150 sakarmeke kuşunun avlandığı tespit edildi.

Gaziantep'te yapılan denetimlerde, limitlerin üzerinde, 150 sakarmeke kuşunun avlandığı belirlendi. Sakarmekeleri avlayanlara 2 bin 52 lira idari para cezası kesilirken, 60 bin 150 liralık tazminat bedeli tahakkuk ettirilmesi sağlandı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kaçak veya usulsüz yolla yapılan avcılıkla mücadele kesintisiz devam ediyor.

DKMP Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve fahri av müfettişleriyle Karkamış Taşkın Ovası sulak alanında yaptığı denetimlerde, Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı şekilde limitlerin üzerinde avlandığı belirlenen 150 sakarmeke kuşu buldu.

Kuşları, A.G, A.K. ve A.A. isimli şahısların avladıkları tespit edildi.

Adı geçen şahıslara, limitten fazla avlanmalarından dolayı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 2 bin 52 lira idari para cezası uygulanırken, 60 bin 150 lira tazminat tahakkuk ettirildi. 2018-2019 Av Sezonu'nda sakarmeke kuşlarında avlanma limiti 4 ile sınırlı tutulmuştu.



"Suyun üzerinde koşuyor"

Tamamıyla siyah tüylere sahip olan sakarmeke kuşlarının, sadece gaga ve gagalarının üzerinden alınlarına kadar uzanan bölgeleri beyaz renge sahip bulunuyor. Gözleri kırmızı olan sakarmeke kuşlarının, dişi ve erkekleri benzer görünüşe sahip. Tek eşli olan sakarmeke kuşları, sazlıklarda yuvalarını yaparlarken, buralara 6-10 yumurta bırakıyorlar (Kuluçka dönemi 21-24 gün, yavrularının uçma süresi ise 55-60 gün).

Bitkilerle beslenen sakarmeke kuşları, bazen böcekleri de yiyebiliyor. Bu kuşlar, dalarak ya da su yüzeyinden besinlerini topluyor. Sudan havalanırken, uzun süre suyun üzerinde koşan sakarmeke kuşları, 36-38 santimetreye kadar büyüyor.

Sulak alanlarda sürü halinde yaşayan sakarmekeler, çevresi sazlıklarla kaplı sığ göllerde görülüyor. Koşmadan uçamayan sakarmeke kuşları, bu nedenle avcılar tarafından rahatlıkla vurulabiliyor.