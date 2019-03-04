Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sakarya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Sakarya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ali Aşkar



Adalet ve Kalkınma Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)

Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)

Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)

Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)

Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)

Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)

Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)

Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)

Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)



Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)

Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)

Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)



Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)



Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)

Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Adapazarı: İsmahil Kılıç



Arifiye: Güngör Baş (Millet İttifakı)



Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)



Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)



Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)



Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)



Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)



Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)



Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)

Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)

Adapazarı: Aydoğan Arslan

Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)

Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)

Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)

Hendek: Ahmet Merçan (Millet İttifakı)

Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)

Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay

Adapazarı: Abidin Birinci

Akyazı: Selman Demirtaş

Arifiye: İsmail Kul

Erenler: Abdullah Satır

Ferizli: Halim Aşık

Geyve: Fikret Özer

Hendek: Yasir Yüksek

Karapürçek: Mehmet Ali Gedik

Karasu: Kerim Ali Aksoy

Kaynarca: Ergün Öztürk

Kocaali: Azem Emanet

Pamukova: İbrahim Güven Övün

Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu

Serdivan: Mecit Para

Söğütlü: Özdemir Özcan

Taraklı: Veysel Güneş



Büyük Birlik Partisi

Adapazarı: Eray Yeşilçimen



Hendek: Turgut Babaoğlu



Karasu: Mehmet İspiroğlu



Kaynarca: Mustafa Boğaz

Karapürçek: Hasan Cavit Karslı



Akyazı: Naim Yolçu



Erenler: Uğur Başsöz



Pamukova: Gürbüz Pertev



Söğütlü: Hatice Yılmaz



Ferizli: Ramazan Demiroğlu



Serdivan: Ahmet Bilgili



Kocaali: Hüseyin Can



Sapanca: Kadir Can



Taraklı: İbrahim Tüfekçi



Geyve: Mehmet Karcı

Arifiye: Hakan Yazıcı



Bağımsız Türkiye Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fuat Özbay

Taraklı: Mahir Tokat

Söğütlü: Saadet Özdemir

Serdivan: Sıtkı Demirci

Sapanca: Murat Bayraktar

Pamukova: İsmail Hakkı Çapoğlu

Karasu: Caner Yatar

Kocaali: Ziya Dinek

Karapürçek: Suat Bel

Hendek: Ahmet Sinan Kesici

Geyve: Mehmet Değer

Ferizli: Haydar Hüseyin Özcan

Erenler: Merve Değirmen

Arifiye: İshak Koçak

Akyazı: Süleyman Pekdemir

Adapazarı: Erol Sak



Türkiye Komünist Partisi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Suat Ungan



Demokrat Parti:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Karabaş

Taraklı: Hızır Acar

Söğütlü: Ali Ökten

Serdivan: Zeki Mayasılcı

Sapanca: Hülya Lüleci

Kaynarca: İsa Soysal

Hendek: Gökhan Yusuf Yetimoğlu

Geyve: Basri Bölükbaş

Ferizli: Zeki Kuru

Erenler: Bülent Akca

Arifiye: Taşkın Ömür

Akyazı: Erol Erdem

Adapazarı: Ekrem Birer



Halkların Demokratik Partisi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yaşar Karataş

Erenler: Fethi Doğan



Demokratik Sol Parti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Necati Eker

Taraklı: Muharrem Yaman

Söğütlü: Gülten Sert

Serdivan: İsmail Kaya

Sapanca: Asiye Örden

Pamukova: Zeki Gültekin

Hendek: Nizamettin Sağkol

Geyve: Kadir Kahyaoğlu

Ferizli: Ümit Özdemir

Erenler: Selehattin Demir

Arifiye: Sabriye Eker

Adapazarı: Tanju Peker



Bağımsız adaylar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Kaşkaş, Murat Taksim, Selim Çatallar

Serdivan: Turan Tekbay

Sapanca: Oya Arapoğlu

Pamukova: İrfan Metin

Adapazarı: Cem Bükülmez