Sakarya Belediyesi'nden Genç Atölye projesi devam ediyor! Genç Atölye’de konu psikoloji ve sinema oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin en önem programlarından biri olan Genç Atölye'nin bu haftaki konuğu Enver Gülşen oldu. Psikoji ve sinema bağlantısı üzerine bir eğitim gerçekelşetirildi.

Sakarya Belediyesi'nden Genç Atölye projesi devam ediyor! Genç Atölye’de konu psikoloji ve sinema oldu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür, sanat ve eğitim camiasının kıymetli isimlerini ağırladığı Genç Atölye’de sinemanın duayeni Enver Gülşen’in moderatörlüğünde “çocukluk ve gençlik psikolojisi” konuları işlendi.


Ofis Sanat Merkezi’ndeki Sinema Atölyesi’nde moderatörlüğünü sinemanın duayen isimlerinden Enver Gülşen’in yaptığı dersin konuğu akademisyen ve eğitimci Doç. Dr. Mehmet Ulukütük oldu. Fotoğraf, sinema, tiyatro konularının işlendiği atölyede konuk Doç. Dr. Ulukütük, gençlerle psikoloji alanında anlatımlar gerçekleştirdi. Çocukluk ve gençlik psikolojisini konuşan akademisyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Sanat için sürekli üretime ve geniş bir ufka ihtiyacın olduğunu ifade eden Ulukütük, bunun da güçlü bir psikolojiyle mümkün olduğunu ifade etti. Güçlü bir psikoloji için yol haritası çizen konuk isim, gençlerin sorularını cevapladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# atölye # gençlik # Sakarya Büyükşehir Belediye # eğitim
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