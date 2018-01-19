Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvuran Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli yaklaşık 70 doktor ve sağlık çalışanından 9'u tedavi altına alındı

Sakarya'da kusma ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvuran yaklaşık 70 doktor ve sağlık çalışanından 9'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli yaklaşık 70 doktor ve sağlık çalışanı, dün öğle yemeğinin ardından kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.



Burada yapılan tahliller sonucunda 9 kişi tedavi altına alınırken, diğerleri ise yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.



İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Sakarya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numuneler aldı.



Yapılan incelemelerin ardından sağlık personelinin şikayetinin sebebi tespit edileceği öğrenildi.