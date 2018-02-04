Sakarya'da hakkında 29 suçtan yakalama kararı ve 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi ile ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde hırsızlık olaylarına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, hakkında 29 suçtan yakalama kararı, 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 10 hırsızlık olayının şüphelisi A.G, 3 hırsızlık olayından aranması ve 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan F.T. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Öte yandan son bir ayda kent genelinde yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 300 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.