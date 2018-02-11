Erenler ilçesinde bir tekel bayisinden hırsızlık yaparken yakalanan iki kardeş ile hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suçtan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı

Sakarya'da, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kardeş ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küpçüler Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Büfenin camlarının kırılarak hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri olay yeri civarından çaldıkları tekel malzemeleri ile yakaladı.

Emniyete getirilen ağabey-kardeş D.G. ve O.G'nin hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince hırsızlık suçundan kesinlemiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda, Serdivan ilçesinde bir kişi gözaltına alındı.

1 yıl 1 ay hapis cezası olan H.H'nin, 9'u hırsızlık, biri yaralama, 2'si uyuşturucu ve biri de cezaevi firariliği olmak üzere 13 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.G. ve O.G. ile H.H, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



İki uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Öte yandan Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında 8 yıl hapis cezası ve 9 ayrı suçtan aranması olan T.B, ile 11 ay hapis cezası bulunan ve 15 ayrı suçtan yakalaması bulunan E.M, gözaltına alındı.

Şüphelilerin arabasında yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.