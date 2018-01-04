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Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Pamukova ilçesinde, ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ilkokul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

 Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ilkokul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, eşi hastanede çalıştığı için annesinin Yenice Mahallesi Eğrek Sokak'taki evine gelen Ertaylan İlkokulu Müdürü Enver Kaya'ya (37) ulaşamayan yakınları, camı kırarak içeri girdi.

Evde yoğun gaz kokusuyla karşılaşan ve Kaya'yı yerde baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Tüplü ocaktaki yemeğin taşması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen Kaya, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay sırasında, Kaya'nın annesinin evde olmadığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlendi #tüplü ocak #Pamukova Ertaylan İlkokulu Müdürü Enver Kaya #karbonmonoksit zehirlenmesi #gaz
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