Akyazı ilçesindeki bir bilişim mağazasından 450 bin lira değerinde kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar aksam ve parçalarının çalınması olayına ilişkin bir kişi, tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 450 bin lira değerinde, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar aksam ve parçalarının çalınmasına ilişkin hakkında arama kararı olan şüpheli, emniyete teslim oldu.



Alınan bilgiye göre, 13 gün önce gün Cumhuriyet Mahallesi'nde bilişim üzerine faaliyet gösteren iş yerinde gerçekleşen hırsızlığa ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi A, çalınan ürünleri sahibine teslim ettikten sonra Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.



Teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Olay

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir bilişim mağazasına yaklaşık 6 saatte 3 kez giren iki şüpheli, 450 bin lira değerinde kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar aksam ve parçalarının yanı sıra cep telefonu ile çeşitli elektronik eşya çalmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan R.A. ve V.A. tutuklanmıştı.

