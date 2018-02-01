Bir hurdacının başından silahla vurulmuş halde bulunmasına ilgili, adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı

Erenler ilçesinde, bir hurdacının başından silahla vurulmuş halde bulunmasına ilişkin, adliyeye sevk edilen 4 kişiden serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, iki gün önce Yeşiltepe Mahallesi 8035. Sokak'ta hurdacılık yaptığı belirlenen Hasan N.'yi yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahla başından vurulduğu belirlenen Hasan N.'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Ü.Ş, C.A, A.S. ve M.Z'yi evlerinde gözaltına aldı.



Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.S. ve M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de savcılık ifadeleri sonrası serbest kaldı.

Hastanede tedavisi süren Hasan N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.