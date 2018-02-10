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Sakarya'da silahlı saldırı

Ateş açılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'da silahlı saldırı

Sakarya'da ateş açılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Yeni Cami Öğretmenevi yakınlarında Yakup Beşel'in kullanıldığı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Beşel, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Beşel'in kayınbiraderi A.G'yi silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #sakarya #Akyazı
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