Akyazı ilçesinde Selahattin Atalay evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Orta Mahalle'de yalnız yaşayan Selahattin Atalay'dan (84) haber alamayan komşuları evine gitti.



Eve girerek Atalay'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık personeli, Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Atalay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.