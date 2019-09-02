Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak'taki apartmanda tartıştığı babası Abdullah A'yı keser ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Resul A'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak'taki apartmanda dün Resul A, babası Abdullah A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan komşular, durumu polise bildirmişti.



Olay yerine gelen sağlık personeli keser ve bıçak darbeleriyle yaralanan Abdullah A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Resul A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.