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Sakarya'da terör operasyonları

Kentte emniyet ekiplerince son 36 günde FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Sakarya'da terör operasyonları

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son 36 günde gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Son 36 günde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, hakkında adli işlem başlatılan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı, 19 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli adli mercilerce, 1 kişi de savcılık talimatıyla emniyet tarafından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda da hakkında adli işlem başlatılan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda iki kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 6 şahıs adli mercilerce salıverildi.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda ise 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1'i tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu kapsamda son 36 günde, hakkında adli işlem başlatılan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı, 22 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest kalırken, 1 kişi ise savcılık talimatıyla emniyet tarafından salıverildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #operasyon #emniyet
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