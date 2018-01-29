Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı

Sakarya'da, Türk Silahlı kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli V.S, "silahlı terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.