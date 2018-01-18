Operasyonda 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmaları sonucunda Sivritepe ve Çobanyatak mahallelerinde önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda 1 kilo 450 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, A.K, E.A, E.Ü. ve M.K. gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.