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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmaları sonucunda Sivritepe ve Çobanyatak mahallelerinde önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 450 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, A.K, E.A, E.Ü. ve M.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #uyuşturucu #sakarya
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